Телеканалы «NewsOne», «112 Украина» и «ZIK» продолжат вещание в интернете

Об этом сообщается на сайте 112.ua.

«2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов “112 Украина”, “NewsOne” и “ZIK”. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции сроком на пять лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов. После блокирования вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube”, – говорится в сообщении.

Напомним, что санкции введены в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его компаний, в частности и телеканалов.