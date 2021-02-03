Санкции Зеленского на украинские каналы: что думают специалисты?

Вот что сказал по этому поводу, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Максим Оноприенко:

– При всій повазі, оцінювати рішення РНБО – не входить до моїх повноважень. Однак, можу зазначити, що вказані телеканали вимкнені у всіх видах мовлення в усіх областях. Представники Національної ради в регіонах співпрацюють з СБУ та облдержадміністраціями. Моніторинги тривають. Крім того, саме «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne» мають чи не найбільший перелік санкцій від Нацради через популяризацію та пропаганду держави-агресора, мову ненависті та заклики до розв’язування агресивної війни. Разом з тим, питання пов’язані з цими ліцензіатами Національна рада продовжить розглядати у робочому порядку.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский приказал отключить от вещания три информационных украинских телеканала — «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK».

Ранее «Одесская жизнь» узнавала, какова на сегодня ситуация с указанными каналами в Одессе.

Фото Максима Оноприенко