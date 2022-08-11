Оккупанты строят клетки для украинских военнопленных и готовят судилище

Во временно оккупированном Мариуполе российские агрессоры хотят устроить судилище на пленными украинскими воинами в день независимости Украины, 24 августа. Держать наших бойцов при этом они собираются в огромных клетках.

Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко.

По его словам, россияне проведут судилище 24 августа в Мариупольской филармонии, чтобы потом рассказать о «великой победе» глубинному народу.

«Мариупольскую филармонию, жемчужину города, где проходили только праздничные события, оккупанты превращают в место судилища над нашими военнопленными и гражданскими. Сейчас около 10 тысяч мариупольцев в российских тюрьмах, также большое количество военнопленных», — сказал мэр города.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что в Мариуполе проходит операция по спасению окруженных защитников «Азовстали».

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