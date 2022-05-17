В Мариуполе проходит операция по спасению окруженных защитников «Азовстали»

В сообщении Генерального штаба ВСУ сказано, что защитники Мариуполя полностью выполнили поставленные задачи, главное сейчас – спасение их жизней и освобождение из окружения.

В сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины сказано следующее:

«Высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на Азовстали, сохранить жизнь личного состава. Идет операция по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины».

Первым этапом стала эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске.

Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

Меры по спасению защитников, которые остаются на территории «Азовстали», продолжаются.

В Генштабе отмечают, что защитники Мариуполя – это герои нашего времени. Город защищают:

отдельный отряд специального назначения «Азов»;

12 бригада Национальной гвардии Украины; 36 отдельная бригада морской пехоты;

Пограничники;

Полицейские;

Добровольцы;

тероборона Мариуполя.

Удерживая позиции на «Азовстали», ее защитники не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20000 личного состава) на другие направления.

Тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС.

Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору. Силы обороны Украины получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что, к сожалению, у Украины нет сейчас возможности деблокировать Азовсталь военным путем. Важнейшая общая задача всей Украины и всего мира — сохранить жизнь защитников Мариуполя.

Операцией по спасению их жизней совместно занимаются ГУР Минобороны, ВСУ, Национальная Гвардия, Пограничная служба.

Командир «Азова» Денис Прокопенко, находящийся на «Азовстали» вечером 16 мая, записал новое обращение. Он сообщил, что приказ высшего военного командования для сохранения жизней личного состава был выполнен.

«Защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров… В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа», — заявил он в своем видеообращении.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что благодаря действиям украинских военных – ВСУ, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН есть надежда, что удастся сохранить жизнь наших ребят.

«Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип», — сказал он.