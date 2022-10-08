Оккупанты снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе

День улыбки: чему радуются одесситы во время войны? (видео) В первую пятницу октября в мире отмечают Международный День улыбки. Несмотря на то, что Украина сейчас переживает нелегкие времена, мы решили спросить у одесситов, находят ли они поводы улыбаться и что их радует во время войны. ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине, день 226: мобилизованные уголовники и сбитые беспилотники По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро пятницы, 7 октября 2022 года, 226-й день с начала полномасштабной войны в Украине, противник не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях и осуществляет перегруппировку войск на Южнобужском направлении. ПОДРОБНЕЕ