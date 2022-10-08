Оккупанты снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе

7 октября на Юге Украины сбиты три дрона-камикадзе «Shahed-136», которыми россияне попробовали атаковать Одесскую и Николаевскую области.
Об этом сообщила служба по связям с общественностью Воздушного командования «Юг».
В сообщении сказано, что враг продолжает терроризировать юг Украины беспилотниками иранского производства.
Так, 07 октября, с 20:00 до 21:30 российские оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе «Shahed-136» Одесщину и Николаевщину. Все три крылатые самоубийцы были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг».
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