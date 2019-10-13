Опасная охота: в Одесской области случайно ранили киевлянина

Полиция расследует обстоятельства ранения мужчины во время охоты в Белгород-Днестровском районе.
Как сообщает ГУ НП в Одесской области, когда двое мужчин вышли на охоту, один из них споткнулся и выстрелил в грудь своего товарища. 67-летнему жителю Киева оказали медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.
Охотники имеют разрешительные документы на оружие и разрешение на охоту. После инцидента оружие у них изъяли, назначен ряд экспертиз.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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