Видео опубликовал один из одесских телеграм-каналов.

Мужчина в маске, ластах, с гарпуном в руках прямо на переполненном пляже погружался в воду, охотился на скатов и отдавал добычу женщине.

А та на глазах у отдыхающих, в том числе детей, разделывала рыбу.

Что касается промысла ската, то он не запрещен. У берегов Одессы обитают скаты-хвостоколы. Но вот насколько этично и гигиенично разделывать рыбу в зоне общественного отдыха?

О похожем случае 10 лет назад писала газета «Николаевские вести». Тогда также семейная пара охотилась на скатов на пляже в Николаевской области и там же продавали свой улов.

Женщина на фотографии из той публикации очень похожа на героиню сюжета из Лузановки (с учетом того, что прошло 10 лет). Возможно, это одни и те же люди.

Тогда эксперт по экологии Черного моря Олег Деркач так прокомментировал ситуацию:

Скат-хвостокол малоценен как промысловая рыба и имеет характерный аммиачный запах при употреблении в пищу… Мы дошли до ручки, употребляя их в пищу, это всё – равно что есть крыс.

Кстати, эти рыбы не тикие уж и безопасные. “Одесская Жизнь” рассказывала, какую опасность представляют скаты для людей.

Видео – телеграм-канал XYDESSA, фото – НикВести