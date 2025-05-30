В Главном управлении разведки уточнили, что для отражения ночной вражеской атаки беспилотников на Одесскую область был использован мобильный зенитно-ракетный комплекс, разработанный специалистами ГУР МО Украины. Отмечается, что этот ЗРК был оснащен ракетами Р-73.

Согласно сообщению разведки, после обнаружения российского дрона бойцы Сил безопасности и обороны Украины нанесли по нему удар. В результате вражеский новейший реактивный беспилотник, который, вероятно, является моделью «Дань-м», был уничтожен.

Обломки сбитого вражеского беспилотника упали в акваторию Черного моря.

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