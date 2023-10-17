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Одна із вулиць у центрі Одеси залишиться закритою для автівок до весни наступного року

Одна із вулиць у центрі Одеси залишиться закритою для автівок до весни наступного року

З жовтня 2021 року діє обмеження руху автотранспорту на ділянці Карантинної вулиці у зв’язку з будівництвом житлового будинку. Обмеження руху продовжили до березня 2024 року.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міськради.

У повідомленні йдеться, що міськрада відреагувала на звернення ТОВ «ДІА-ЛЕКС» щодо будівництва житлового будинку, й прийняла рішення про тимчасове закриття руху з 8 жовтня 2021 року на частині вул. Карантинної.

І оскільки наразі будівництво об’єкта не закінчилося, тимчасове закриття руху автотранспорту по вул. Карантинній, на ділянці між вул. Троїцькою та вул. Єврейською, продовжено до 15 березня 2024 року.

Відповідне розпорядження міський голова підписав 17 жовтня 2023 року, –

повідомили у міськраді.

Нагадаємо, в Одесі на вулиці Троїцька, між вулицями Рішельєвська та Пушкінська, спеціалісти КУ «СМЕП» оновили дорожню розмітку.

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