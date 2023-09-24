Новости Одессы и Одесской области

В Одессе добавили цивилизованности улице Тираспольской (фоторепортаж)

В Одессе добавили цивилизованности улице Тираспольской (фоторепортаж)

На улице Тираспольской в Одессе нанесли новую разметку. Помимо обычных разделительных полос и переходов, там теперь обозначена велодорожка.

Об этом «Одесской Жизни» стало известно из сообщения коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП»).

Новая дорожная разметка на улице Тираспольской в Одессе-2

Коммунальщики на своей странице в соцсети Facebook пишут, что продолжают создавать комфортные условия для передвижения по улицам города. Так, комплексные работы по организации дорожного движения были выполнены на улице Тираспольской.

На этой магистральной улице в центре Одессы предприятием были обустроены велосипедные дорожки, места для парковки автотранспорта, отмечены места остановочных комплексов и установлены соответствующие знаки дорожного движения.

На улице Тираспольской: трамвай и новая разметка

Напомним, в Одессе продолжаются ремонтные работы вблизи Привоза, на пересечении улиц Пантелеймоновской и Старопортофранковской.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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