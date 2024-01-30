Одна из улиц Одессы будет частично закрыта для проезда до 20 мая

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Часть улицы была перекрыта для движения автомобилей 28 октября 2023 года.

Как говорится в обращении Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета, такие мероприятия необходимы, чтобы провести работы по устройству сливной канализации по ул. Шота Руставели.

Временное перекрытие дороги должно было закончиться еще 10 декабря 2023 года.

Однако вчера, 29 января 2024 года, городской голова Геннадий Труханов подписал соответствующее распоряжение о продолжении ограничения движения на вышеуказанном участке до 20 мая этого года.

Недавно «Одесская жизнь» писала, что к лету будет перекрыта улица Карантинная для проезда автотранспорта. Транспортное движение по Карантине, на участке между улицами Троицкой и Еврейской, было приостановлено еще в октябре 2021 года. Причиной перекрытия проезжей части стало строительство жилого дома.