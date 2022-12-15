В Одессе закрыли до лета участок Деволановского спуска

В Одессе закрыли движение транспорта на участке Деволановского спуска. Данный участок будет закрыт до лета 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии города.

По информации горсовета, движение по Деволановскому спуску временно перекрыто в рамках капитального ремонта на участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском.

Перекрытие участка дороги необходимо для проведения замены инженерных сетей, проходящих под Деволановским спуском: водопровода, канализации, электрических сетей, сетей связи и других.

Как сообщается, движение транспорта на данном участке Деволановского спуска будет закрыто до 30 июня 2023 года.

Ранее данный участок Деволановского спуска закрывали до 31 декабря 2022 года.

Еще новости Одессы по теме: