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В Одессе закрыли до лета участок Деволановского спуска

В Одессе закрыли до лета участок Деволановского спуска

В Одессе закрыли движение транспорта на участке Деволановского спуска. Данный участок будет закрыт до лета 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии города.

По информации горсовета, движение по Деволановскому спуску временно перекрыто в рамках капитального ремонта на участке между улицей Еврейской и Карантинным спуском.

Перекрытие участка дороги необходимо для проведения замены инженерных сетей, проходящих под Деволановским спуском: водопровода, канализации, электрических сетей, сетей связи и других.

Как сообщается, движение транспорта на данном участке Деволановского спуска будет закрыто до 30 июня 2023 года.

Ранее данный участок Деволановского спуска закрывали до 31 декабря 2022 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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