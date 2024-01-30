Одна із вулиць Одеси буде частково закрита для проїзду до 20 травня

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Частину вулиці було перекрито для руху автівок 28 жовтня 2023 року.

Як сказано у зверненні Управління дорожнього господарства Одеської міської ради, такі заходи необхідні, аби провести роботи з улаштування зливної каналізації по вул. Шота Руставелі.

Тимчасове перекриття дороги мало закінчитися ще 10 грудня 2023 року.

Однак вчора, 29 січня 2024 року міський голова Геннадій Труханов підписав відповідне розпорядження про продовження обмеження руху на вищевказаній ділянці до 20 травня цього року.

Нещодавно “Одеське життя” писало, що до літа буде перекрито вулицю Карантинну для проїзду автотранспорту. Транспортний рух по Карантинній, на ділянці між вулицями Троїцькою та Єврейською, було припинено ще в жовтні 2021 року. Причиною перекриття проїжджої частини стало будівництво житлового будинку.