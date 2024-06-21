Один із бюветів в Одесі закривається на три місяці

Про це одеситів попереджає Комунальне підприємство “Сервісний центр”.

Бювет закривається через технічну несправність свердловини на бюветному комплексі.

Воду можна набрати в найближчому бюветному комплексі, який розташований у Прохоровському сквері.

Адміністрація КП “Сервісний центр” заздалегідь перепрошує за тимчасові незручності.

На території Одеси розташовані 16 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин – від 80 до 120 метрів. Усі бювети знаходяться на обслуговуванні Комунального підприємства «Сервісний центр». Згідно з розрахунками КП «Сервісний центр», у середньому 45 тисяч одеситів щодня користуються послугами бюветних комплексів.

Нагадаємо, до кінця 2024 року в Пересипському районі Одеси планують побудувати новий бювет. Він стане другим на селищі Котовського, яке є найбільшим мікрорайоном міста. Мав бути і третій бювет, але проти його будівництва заперечили місцеві жителі.