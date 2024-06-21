Один із бюветів в Одесі закривається на три місяці

Один із бюветів в Одесі закривається на три місяці

Бюветний комплекс у сквері Мечникова в Одесі закривають на ремонт до 1 жовтня 2024 року.

Про це одеситів попереджає Комунальне підприємство “Сервісний центр”.

Бювет закривається через технічну несправність свердловини на бюветному комплексі.

Воду можна набрати в найближчому бюветному комплексі, який розташований у Прохоровському сквері.

Адміністрація КП “Сервісний центр” заздалегідь перепрошує за тимчасові незручності.

На території Одеси розташовані 16 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин – від 80 до 120 метрів. Усі бювети знаходяться на обслуговуванні Комунального підприємства «Сервісний центр». Згідно з розрахунками КП «Сервісний центр», у середньому 45 тисяч одеситів щодня користуються послугами бюветних комплексів.

Нагадаємо, до кінця 2024 року в Пересипському районі Одеси планують побудувати новий бювет. Він стане другим на селищі Котовського, яке є найбільшим мікрорайоном міста. Мав бути і третій бювет, але проти його будівництва заперечили місцеві жителі.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk