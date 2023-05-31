У жены нового руководителя Одесской ОВА есть российское гражданство (фото) — СМИ

Кабинет Министров Украины (КМУ) 30 мая 2023 одобрил назначение Олега Кипера на должность главы Одесской военной администрации (ОВА). Однако, как выяснили журналисты «Схемы», российский паспорт его жены, Ирины Кипер, все еще действителен.

Напомним, наше издание еще в середине мая сообщало, что именно Олега Кипера должны утвердить в должности главой Одесской ОВА.

Журналисты «Схемы» (издание «Радио Свобода») обнаружили отсутствие паспорта в списке недействительных на сайте МВД России.

Кабинет Министров Украины одобрил назначение Олега Кипера, главного прокурора Киева, на должность главы Одесской военной администрации. Однако выяснилось, что российский паспорт его жены, Ирины Кипер, все еще действителен.

Информацию об этом подтвердили журналисты «Схемы», обнаружив отсутствие паспорта жены Олега Кипера – Ирины Кипер – в списке недействительных на сайте МВД России.

В феврале 2023 года Олег Кипер заявил журналистам, что его жена отказалась от гражданства россии из-за событий, связанных с войной рф против Украины. Однако, когда журналисты отметили, что российский паспорт до сих пор действителен, Кипер ответил, что «миграционная служба Украины занималась этими вопросами». Несмотря на это, согласно положению миграционной службы Украины, процедура выхода из гражданства другой страны не является частью их рабочего спектра.

Напомним, что мы писали раньше, как Одесса и область живут без власти.

Фото: Схеми, ТРК «УКРАЇНА»