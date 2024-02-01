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Одессу и Румынию соединит новая автомагистраль

Одессу и Румынию соединит новая автомагистраль

Три страны планируют построить автомагистраль, соединяющую Одессу, Кишинев и Яссы. Это станет новым транспортным коридором для Украины в Европу. Профинансируют проект европейские структуры.

Об этом сообщает европейское интернет-издание Euractiv.

Во вторник, 30 января, в Молдове подписали соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о проведении предварительного технико-экономического оценивания и технико-экономических исследований, необходимых для реализации проекту строительства.

Автомагистраль Яссы – Унгены – Кишинев – Одесса соединит региональные экономические и промышленные центры трех стран, будет способствовать торговому, экономическому и социальному развитию. Проект также поддерживает Европейская комиссия, которая выделила 12 млн. евро гранту для Молдовы. Планируется, что исследования будут завершены до конца 2024 года, а проект – до конца 2025 года.

Кстати, из этого сообщения стало известно, что в Молдове улучшают свои внутренние транспортные сети, в частности, железные дороги. Для этого они получили кредит от ЕИБ на сумму 41,2 млн. евро. Эти средства пойдут на развитие коридоров солидарности на границах с Украиной. Это позволит улучшить связь между регионами и способствовать их развитию.

А проект новой магистрали, по словам министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спину, будет шаг к интеграции Молдовы (и Украины также- ред.) в ЕС на инфраструктурном уровне.</ span>

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Редакция ПРОФИЛЬ

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