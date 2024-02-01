Одесу та Румунію з’єднає нова автомагістраль

Про це повідомляє європейське інтернет-видання Euractiv.

У вівторок, 30 січня, у Молдові підписали угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про проведення попереднього техніко-економічного оцінювання та техніко-економічних досліджень, необхідних для реалізації проєкту будівництва.

Автомагістраль Ясси – Унгени – Кишинів – Одеса з’єднає регіональні економічні та промислові центри трьох країн, сприятиме торговельному, економічному та соціальному розвитку. Проєкт також підтримує Європейська комісія, яка виділила 12 млн євро гранту для Молдови. Планують, що дослідження будуть завершені до кінця 2024 року, а проєкт – до кінця 2025 року.

Доречі, з цього повідомлення стало відомо, що в Молдові покращують свої внутрішні транспортні мережі, зокрема, залізниці. Для цього вони отримали кредит від ЄІБ на суму 41,2 млн євро. Ці кошти підуть на розвиток «коридорів солідарності» на кордонах з Україною. Це дозволить покращити зв’язок між регіонами та сприяти їхньому розвитку.

А проєкт нової магістралі, за словами міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину, буде крок до інтеграції Молдови (та України також- ред.) в ЄС на інфраструктурному рівні.

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