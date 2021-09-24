Специалисты КП «Городские дороги» регулярно выполняют работы по ремонту и мойке остановочных комплексов, ежедневной мойке городских улиц, ремонту дождеприемников и уборке территорий, прилегающих к въездам в город.

Фоторепортаж и отчет о работе коммунальщиков разместили на сайте Одесского городского совета.

На этой неделе работники предприятия вымыли остановочные комплексы, расположенных на улицах: Краснова, Ицхака Рабина/Героев Крут, 1-3-й ст. Люстдорфской дороги, пр-те Добровольского/Д. Ойстраха (автобусная, из города), Ицхака Рабина (остановка из города – ул. Ивана и Юрия Лип), Екатерининская, Преображенская, Пантелеймоновская, пр-т Добровольского (остановка “Ул. Махачкалинская”), Академика Вильямса, Ицхака Рабина (остановка трамваев из города – пл. Бориса Деревянко), Фонтанская дорога (до 5-й ст. Большого Фонтана).

Еще коммунальщики убрались на улицах: Генерала Петрова (ул. Радостная – ул. Ицхака Рабина), ул. Черноморского казачества и Аллее Славы (Центральный парк культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко).

Отдельный вид работ – прочистка и ремонт дождеприемных колодцев и лотков во всех районах города.

В этот раз очистили ливневки на Николаевской дороге («Метро»), ул. Академика Филатова, ул. Ришельевская/ул. Базарная, ул. Канатная, ул. Среднефонтанская, ул. Генерала Петрова/ул. Ивана и Юрия Лип, Хаджибейская дорога, ул. Скворцова, 24, ул. Космонавтов, 42, ул. Академика Вильямса, ул. Марсельская, ул. Паустовского, ул. Бочарова, Южная дорога (Крыжановская балка) и ул. Водопроводная.

Параллельно работники предприятия меняют чугунные и металлические решетки дождеприемников на антивандальные.

Ведь только в этом году злоумышленники похители 69 металлических решеток.

Новые решетки из специального сплава установлены: на углу улиц Б. Хмельницкого и Старопортофранковской, ул. Мясоедовской, ул. Генерала Петрова, 4, ул. Маршрутной, 5, на углу Люстдорфской дороги и ул. Артиллерийской.