Сигнал воздушной тревоги в Одессе прозвучал в 22:15. Незадолго до этого мониторинговые Телеграм-каналы предупреждали об угрозе ударных беспилотников (БпЛА) либо попросту «шахедов».

По последней информации, из акватории Черного моря в сторону Одессы и области движутся несколько беспилотников. Сообщалось об угрозе для Фонтанки, также Черноморска (жителям Таирова тоже желательно пребывать в укрытиях), а также Березовки.

«Такие тяжелые канонады… Много, далековато», – пишут одесситы в соцсетях.

Вероятно, это идет боевая работа по «шахедам».

Однако ситуацию осложняет опустившийся на город туман, который может существенно усложнить работу ПВО.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и в случае появления новых подробностей обязательно оповестит об этом своих читателей.

Тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!

ОБНОВЛЕНО в 22:34:

В 23:32 был дан отбой воздушной тревоги в Одессе и области.

Предварительно, серьезных последствий этой атаки в нашем регионе нет.

А вот соседнему Николаеву «повезло» намного меньше – россияне атаковали город 7-ю «шахедами». По данным ОВА, есть «прилет» в жилой дом. Возникли пожары. На данный момент пострадавших нет.