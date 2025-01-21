Сигнал повітряної тривоги в Одесі пролунав о 22:15. Незадовго до цього моніторингові телеграм-канали попереджали про загрозу ударних безпілотників (БпЛА) або просто «шахедів».

За останньою інформацією, з акваторії Чорного моря у бік Одеси та області рухаються кілька безпілотників. Повідомлялося про загрозу для Фонтанки, а також Чорноморська (жителям Таїрова теж бажано перебувати в укриттях), а також Березівки.

«Такі важкі канонади… Багато, далеко», – пишуть одесити в соцмережах.

Ймовірно, це йде бойова робота по «шахедам».

Однак ситуацію ускладнює туман, що опустився на місто і може суттєво ускладнити роботу ППО.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і у разі появи нових подробиць обов’язково сповістить своїх читачів.

Тривога продовжується. Залишайтесь у укриттях!