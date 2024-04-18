На Трассе здоровья возле одесской Аркадии установили деревянный настил (видео)

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Одесского городского совета.

В мэрии напомнили, что несколько лет назад над пляжем на 10-й станции Большого Фонтана была построена эстакада, соединившая два отдельных участка Трассы здоровья в 16-километровую трассу для прогулок и занятий спортом.

В то же время, как отметил городской голова Геннадий Труханов, оставались «слабые» места – бетонные плиты в Аркадии. Они выполняют свою основную функцию по берегоукреплению, но как трасса для бегунов и велосипедистов малопригодны.

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Во время войны временным решением стало покрытие бетонных плит деревянным настилом, сообщают в мэрии.

Ранее Труханов попросил одесситов воздержаться от использования персонального электротранспорта на Трассе здоровья.