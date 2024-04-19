Одесскую область ночью атаковали ракеты и «шахеды»: фиксируются последствия

Об этом сообщил руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер

«Российские террористы целились по критической инфраструктуре региона. К счастью, люди не пострадали», — отметил Кипер.

Воздушная тревога в Одесском регионе объявлялась трижды за ночь. Были ли попадания и сбития, не уточняется.

По словам руководителя ОВА, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Всего этой ночью из 22 ракет ВСУ сбили 15, а также все 14 дронов и российский бомбардировщик Ту-22М3, который возвращался с боевого вылета.

Отметим, широкомасштабную войну россии и Украины сегодня называют «войной дронов». Используют эти дешевые беспилотники массово. А их удачное применение может уничтожить вражескую технику стоимостью в миллионы долларов. Одно из распространенных средств защиты от дронов — радиоэлектронная борьба (РЭБ). Что это такое, можно ли производить РЭБ в домашних условиях, и всегда ли они эффективны, узнавала «Одесская жизнь».