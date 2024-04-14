В Одессе прогремели взрывы: город отбивает ракетную атаку

Сегодня днем, в воскресенье, 14 апреля 2024 года, российские агрессоры, видимо, решив последовать примеру своих иранских «коллег», возобновили ракетные атаки Одессы и Одесского района.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 15:44. Сначала мониторинговые Телеграм-каналы сообщили об активности вражеской авиации в акватории Черного моря и вероятных пусках ракет, а также об угрозе баллистики.
Спустя несколько минут стало известно, что на Одессу и область летят две ракеты и дрон. Одесситов настоятельно просят оставаться в безопаснвх местах – в частности это касается жителей Таирова и Черноморска.
Послышались взрывы – это отработали наши Силы противовоздушной обороны.
Официальная информация от военных поступит немного позже.
В 16:18 дан отбой тревоги.
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