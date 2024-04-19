Одеську область вночі атакували ракети та “шахеди”: фіксуються наслідки

У ніч на 19 квітня ворог атакував Одеську область ракетами та ударними дронами. Метою знову була критична інфраструктура регіону.
Про це повідомив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер
“Російські терористи цілили по критичній інфраструктурі регіону. На щастя, люди не постраждали”, – зазначив Кіпер.
Повітряна тривога в Одеському регіоні оголошувалася тричі за ніч. Чи були влучання і збиття, не уточнюється.
За словами керівника ОВА, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
Загалом цієї ночі з 22 ракет ЗСУ збили 15, а також усі 14 дронів і російський бомбардувальник Ту-22М3, який повертався з бойового вильоту.
Зазначимо, широкомасштабну війну Росії та України сьогодні називають “війною дронів”. Використовують ці дешеві безпілотники масово. А їхнє вдале застосування може знищити ворожу техніку вартістю в мільйони доларів. Один із поширених засобів захисту від дронів – радіоелектронна боротьба (РЕБ). Що це таке, чи можна виробляти РЕБ у домашніх умовах, і чи завжди вони ефективні, дізнавалася “Одесская жизнь”.