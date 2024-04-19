Новини Одеси та Одеської області

Одеську область вночі атакували ракети та “шахеди”: фіксуються наслідки

Одеську область вночі атакували ракети та “шахеди”: фіксуються наслідки

У ніч на 19 квітня ворог атакував Одеську область ракетами та ударними дронами. Метою знову була критична інфраструктура регіону.

Про це повідомив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер

“Російські терористи цілили по критичній інфраструктурі регіону. На щастя, люди не постраждали”, – зазначив Кіпер.

Повітряна тривога в Одеському регіоні оголошувалася тричі за ніч. Чи були влучання і збиття, не уточнюється.

За словами керівника ОВА, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Загалом цієї ночі з 22 ракет ЗСУ збили 15, а також усі 14 дронів і російський бомбардувальник Ту-22М3, який повертався з бойового вильоту.

Зазначимо, широкомасштабну війну Росії та України сьогодні називають “війною дронів”. Використовують ці дешеві безпілотники масово. А їхнє вдале застосування може знищити ворожу техніку вартістю в мільйони доларів. Один із поширених засобів захисту від дронів – радіоелектронна боротьба (РЕБ). Що це таке, чи можна виробляти РЕБ у домашніх умовах, і чи завжди вони ефективні, дізнавалася “Одесская жизнь”.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk