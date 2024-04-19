Одеську область вночі атакували ракети та “шахеди”: фіксуються наслідки

Про це повідомив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер

“Російські терористи цілили по критичній інфраструктурі регіону. На щастя, люди не постраждали”, – зазначив Кіпер.

Повітряна тривога в Одеському регіоні оголошувалася тричі за ніч. Чи були влучання і збиття, не уточнюється.

За словами керівника ОВА, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Загалом цієї ночі з 22 ракет ЗСУ збили 15, а також усі 14 дронів і російський бомбардувальник Ту-22М3, який повертався з бойового вильоту.

Зазначимо, широкомасштабну війну Росії та України сьогодні називають “війною дронів”. Використовують ці дешеві безпілотники масово. А їхнє вдале застосування може знищити ворожу техніку вартістю в мільйони доларів. Один із поширених засобів захисту від дронів – радіоелектронна боротьба (РЕБ). Що це таке, чи можна виробляти РЕБ у домашніх умовах, і чи завжди вони ефективні, дізнавалася “Одесская жизнь”.