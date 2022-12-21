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Одесскую улицу Балковскую охраняет ниндзя с мечом и светом (фото)

Одесскую улицу Балковскую охраняет ниндзя с мечом и светом (фото)

Мега-рыцарь, сотканный из металлических отходов, с мечом в руках, проживает в начале улицы Балковской в Одессе. Впрочем, как нам пояснили, это не рыцарь в привычном смысле, а сам господин ниндзя.

Во времена, когда, кажется, уж никак не до новых арт-объектов, ниндзя смотрится особенно в тему дня. Тем более, что кроме меча наш металлический гигант еще и держит огромный фонарь, что, опять же, учитывая блэкаутные времена, очень даже кстати.

Ниндзя на Балковской2

Да, это еще один рекламный одесский уличный герой, который сейчас выглядит не просто любопытно, но и полезно: и глазу приятно, и ощущение защищенности вызывает, опять же фонарь светится.

Ниндзя на Балковской3

Выяснить, кто автор этого творения не удалось, но чувствуется, что создал ниндзю-защитника одесский железных дел мастер Кирилл Максименко. Тот самый, который совсем незадолго до войны собирался создать в городе Музей техники.

Сейчас, конечно, никак не до создания музеев, а вот скульптуры Кирилла Максименко можно встретить в самых разных уголках города.

Кстати, напомним, у них есть особенность: железные творения Кирилла, созданные обычно из частей отживших свое авто, мотоциклов и прочих средств передвижения, часто меняют адреса «прописки». Не сидится им на одном месте…

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Мария Котова
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Редакция ПРОФИЛЬ

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