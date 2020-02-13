Одесскую таможню возглавит Михаил Грибанов: что о нем известно

Как сообщается на странице “Нова митниця” в Facebook, на эту должность претендовало 58 кандидатов. В течение 45 дней конкурсная комиссия провела по 3 этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование.

Отмечается также, что Михаил Грибанов с 2013 года “работает в бизнесе”.

По данным электронной декларации, Михаил Грибанов владеет квартирой в Киеве площадью 86 кв м. А его жена владеет домом в селе Лесники Киевской области площадью 479 кв м. В ее собственности также участок площадью 1 тыс. 241 кв м в том же селе. Она также является совладелицей квартиры площадью в 65 кв м в Евпатории. У семьи два автомобиля – BMW у Грибанова и Volkswagen Jetta у жены.

В 2019 году он заработал 86 тысяч 400 гривень в компании «Джием Консалт» и еще 491 тысячу 483 гривни задекларировал как доход от предпринимательской деятельности. Кроме того, в декларации Грибанов указал 100 тысяч 189 гривень страховки и 2 миллиона 196 тысяч 964 гривни «пользование кредитной линией». Доход от продажи иностранной валюты у Михаила Грибанова составил 1 млн 722 тыс. 500 грн. При этом источником этого дохода указан он же.

Наличными он задекларировал 10,5 тысяч евро, 10 тысяч долларов США и 267 тысяч гривен.

По информации УСИ, в 2012 году Михаил Грибанов фигурировал в уголовном производстве о незаконном перевозе электроники через таможенную границу Украины.

Фото: antikor.com.ua

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