Усилена охрана на границе с Приднестровьем: есть угроза проникновения диверсантов на Пасху

На границе с непризнанным Приднестровьем, граничащим с Одесской областью, украинские военные ужесточили меры безопасности.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, в Пасхальные праздники растет вероятность активизации работы диверсионно-разведывательных групп с той территории.

«Небо региона эффективно контролируют силы ПВО, что мешает противнику активизировать воздушную разведку. На границе с временно оккупированной рашистами территорией Молдовы – так называемой ПМР – усилено противодействие возможному проникновению ДРГ агрессора», – сообщил он.

Ранее сообщалось, что враги распространяют фейк о возможных «пасхальных провокациях» в украинских городах — якобы украинские военные переоденутся в российскую форму и будут обстреливать мирное население из минометов. Эта очередная ложь российских агрессоров была опровергнута Одесской областной военной администрацией.