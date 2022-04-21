Новости Одессы и Одесской области

Усилена охрана на границе с Приднестровьем: есть угроза проникновения диверсантов на Пасху

Усилена охрана на границе с Приднестровьем: есть угроза проникновения диверсантов на Пасху

На границе с непризнанным Приднестровьем, граничащим с Одесской областью, украинские военные ужесточили меры безопасности.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, в Пасхальные праздники растет вероятность активизации работы диверсионно-разведывательных групп с той территории.

«Небо региона эффективно контролируют силы ПВО, что мешает противнику активизировать воздушную разведку. На границе с временно оккупированной рашистами территорией Молдовы – так называемой ПМР – усилено противодействие возможному проникновению ДРГ агрессора», – сообщил он.

Ранее сообщалось, что враги распространяют фейк о возможных «пасхальных провокациях» в украинских городах — якобы украинские военные переоденутся в российскую форму и будут обстреливать мирное население из минометов. Эта очередная ложь российских агрессоров была опровергнута Одесской областной военной администрацией.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить