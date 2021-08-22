Одесский «Черноморец» сыграл первый домашний матч: игру сделал «видеосудья»

Система VAR (видео-ассистент арбитра) впервые применялась на стадионе «Черноморец» во время игры Премьер-лиги. И сильно повлияла на результат матча.

Именно после использования VAR судья принял решение удалить с поля игрока «Черноморца» и отменил два гола: по одному для каждой команды.

Использование видеоассистента сделало судейство более справедливым, что для одесского клуба оказалось фатальным.

У одесской команды были шансы сыграть успешно, потому что состав «Шахтера», одного из лидеров украинского футбола, был, по сути, дублирующим. Поддержать «Черноморец» пришли 12 тысяч зрителей.

Но уже на 12 минуте свою роль сыграл VAR. Полузащитник «Черноморца» Богдан Билошеский грубо сыграл против Алана Патрика. За что получил желтую карточку.

Но после использования видеоассистента арбитр изменил решение и удалил одессита с поля. Повтор показал, что уж слишком грубо и намеренно тот играл против бразильского легионера донетчан.

«Черноморец», оставшись в меньшинстве, первое время держался. Но на 33 минуте пропустил первый мяч в свои ворота от Судакова .

Потом команды обменялись голами (Кривцов и Путря), но оба их не засчитали. В первом случае, у донецкой команды, видеоповтор показал игру рукой, во втором, у одесситов был офсайд.

Из-за частого использования VAR арбитр добавил к первому тайму 6 дополнительных минут. И на 45+5 минуте Патрик поразил одесские ворота.

Счет 0:2 не менялся на всем протяжении второго тайма, хотя шансы забить были у обеих команд. И уже на последней минуте дополнительного времени (90+3) «Шахтер» забил одесситам третий мяч.

В итоге «Черноморец» вновь уступил с крупным счетом 0:3.

Это была первая игра одесского клуба на своей домашней арене.

Команда долго не играла домашние матчи на одноименном стадионе, потому что газон спортивного сооружения не был готов к приему игр Премьер-лиги. Его вытоптали зрители многочисленных концертов поп-исполнителей, проводившихся на стадионе.

Неигровой напряженности матчу добавлял и конфликт с фанатами «Черноморца». Они требовали уволить главного тренера Юрия Мороза и тех игроков, которых он привел с собой из «Динамо» Киев.

Фанаты даже угрожали срывать матчи, если их требование не выполнят.

Дело в том, что для поклонников одесской команды «Динамо» всегда было принципиальным противником и сейчас они не хотят иметь с ним ничего общего.

Юрий Мороз ранее тренировал юношеский состав киевской команды. А сейчас фанаты считают, что «Черноморец» превратили в фарм-клуб «Динамо» Киев.

Но игра обошлась без фанатских выходок. Что не предотвратило удручающего для одесской команды результата.

В следующем туре одесский Черноморец сыграет домашний матч против Александрии.

Черноморец — Шахтер 0:3

Голы: Судаков, 34, Алан Патрик, 45+5, Соломон, 90+3

Черноморец: Кучерук — Путря (Скорко, 84), Кадири, Дубко, Кузык — Билошевский, Михайленко — Брагару (Исаенко, 66), Вачиберадзе (Кравченко, 78), Авагимян (Тлумак, 78) — Бугай (Ванат, 66).

Шахтер: Пятов — Конопля, Кривцов, Матвиенко (Витао, 62), Исмаили (Корниенко, 62) — Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 62) — Марлос, Судаков (Соломон, 69), Мудрик — Сикан (Дентиньо, 79).

Предупреждения:

На 13-й минуте был удален Богдан Билошевский (Черноморец) (грубое нарушение).

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что “Черноморец” одержал таки первую победу в Премьер-лиге

Фото ФК “Черноморец”