Одесскому бизнесмену Альперину повторно надели электронный браслет

Как сообщают «Українські новини», об этом рассказал адвокат бизнесмена Глеб Федур.

Ранее адвокат заявлял, что браслет сняли из-за окончания срока действия постановления Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 26 ноября 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. По предположениям СМИ, обыски и задержания были связаны с “делом Альперина”.

27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан и сам Альперин. 29 ноября ВАКС избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. Заплатив залог, он вышел из СИЗО.

Фото: Вадим Альперин в Facebook

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