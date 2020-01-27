Одесскому бизнесмену Альперину повторно надели электронный браслет

Правоохранители повторно надели электронный браслет на бизнесмена Вадима Альперина, которого называют “крестным отцом” одесской контрабанды.
Как сообщают «Українські новини», об этом рассказал адвокат бизнесмена Глеб Федур.
Ранее адвокат заявлял, что браслет сняли из-за окончания срока действия постановления Высшего антикоррупционного суда.
Напомним, 26 ноября 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. По предположениям СМИ, обыски и задержания были связаны с “делом Альперина”.
27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан и сам Альперин. 29 ноября ВАКС избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. Заплатив залог, он вышел из СИЗО.
Фото: Вадим Альперин в Facebook
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