“Крестный отец одесской контрабанды” Альперин вышел из СИЗО

Одесский бизнесмен Вадим Альперин вышел из СИЗО, в котором находился с 29 ноября по подозрению в незаконных махинациях и контрабанде.

“Смотрю, давно у вас свежих новостей обо мне не было. Решил подкинуть. С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно!”, – написал Вадим Альперин на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

Напомним, 26 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. По предположениям СМИ, обыски и задержания были связаны с “делом Альперина”.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день на своей странице в Facebook сообщил: “В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране”.

27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан пришедший в САП Альперин. 29 ноября ВАКС избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. САП просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.

Фото: Вадим Альперин в Facebook

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