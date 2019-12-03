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Новости Одессы и Одесской области

“Крестный отец одесской контрабанды” Альперин вышел из СИЗО

“Крестный отец одесской контрабанды” Альперин вышел из СИЗО

Сумма залога составила 70 миллионов гривен.

Одесский бизнесмен Вадим Альперин вышел из СИЗО, в котором находился с 29 ноября по подозрению в незаконных махинациях и контрабанде.

“Смотрю, давно у вас свежих новостей обо мне не было. Решил подкинуть. С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно!”, – написал Вадим Альперин на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

Напомним, 26 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. По предположениям СМИ, обыски и задержания были связаны с “делом Альперина”.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день на своей странице в Facebook сообщил: “В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украине. Однако далеко он не добежал – границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране”.

27 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 фигурантам дела. В тот же день был задержан пришедший в САП Альперин. 29 ноября ВАКС избрал Альперину меру пресечения в виде ареста, назначен залог в размере 70 млн грн. САП просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.

Фото: Вадим Альперин в Facebook

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