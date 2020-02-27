Одесской области 88 лет: театры и библиотеки записали трогательные видеопоздравления

Одесские театры, библиотеки, музей, культурные центры проводят сегодня своеобразный флешмоб. Они записали красивые и душевные видепоздравления по случаю 88-летия родного края.
Видеоролики размещают в сети Facebook с хештегом #Одещині88. Сейчас уже можно посмотреть около 20 таких поздравлений.
“Сегодня мы поздравляем с днем рождения Одесскую область и желаем процветания, мира и добра! Мы все строим новую Украину. Богатую, процветающую, прекрасную и достойную!
Мы сами – строители своего благополучия и счастья! И хотим сказать, что Одесская область всегда может рассчитывать на Одесский театр юного зрителя имени Юрия Олеши, который выполняет и будет продолжать выполнять свою культурную миссию в любом пункте Одесской области! Наш театр – юный и молодой душой и сердцем! Мы готовы к новым свершениям на благо нашей области! Миссия будет выполнима!”, – поздравили нашу область сотрудники ТЮЗа.
#Одещині88Сьогодні ми вітаємо з днем народження Одеську область і бажаємо процвітання, миру і добра!Ми всі будуємо нову Україну. Багату, квітучу, прекрасну і гідну!Ми самі – будівельники свого благополуччя і щастя!І хочемо сказати, що Одеська область завжди може розраховувати на Одеський театр юного глядача імені Юрія Олеші, який виконує і буде продовжувати виконувати свою культурну місію в будь-якому пункті Одеської області!Наш театр – юний і молодий душею і серцем! Ми готові до нових звершень на благо нашої області!Місія буде здійсненна!..Зі святом!#Одещині88
Gepostet von Одесский театр юного зрителя им. Юрия Олеши am Donnerstag, 27. Februar 2020
“Сегодня Одесская область празднует свой день рождения! Наши поздравления всем! Желаем мира и благополучия!”, – поздравляет Одесский театр Музкомедии имени Водяного.
Сьогодні Одеська область святкує свій день народження! Наші вітання всім! Бажаємо миру та благополуччя!#Одещині88
Gepostet von Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного am Donnerstag, 27. Februar 2020
Свой любимый многонациональный край поздравила библиотека имени Михаила Грушевского: “Одесская область – южная, самая большая по территории область Украины, одна из самых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях”.
#Одещині88Свій улюблений багатонаціональний край вітають директор бібліотеки імені Михайла Грушевського та молоді читачі мовами мешканців Одещини.Одещина – південна, найбільша за територією область України, одна з найрозвиненіших областей країни в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках.
Gepostet von Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.Грушевського am Donnerstag, 27. Februar 2020
К поздравлениям присоединились также Одесский академический русский драматический театр,
#Одещині88
Gepostet von Одесский академический русский драматический театр am Donnerstag, 27. Februar 2020
Одесский украинский театр имени Василько,
#Одещині88
Gepostet von Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька am Mittwoch, 26. Februar 2020
Одесский академический театр кукол,
Сьогодни, 27 лютого Одескій області виповнюється 88 років! Щиро вітаємо рідну область та її жителів з цією красивою датою!#Одещині88
Gepostet von Одесский академический театр кукол am Donnerstag, 27. Februar 2020
Одесский художественный колледж имени Грекова,
#Одещині88
Gepostet von Одесский художественный колледж имМБГрекова am Mittwoch, 26. Februar 2020
Областной центр национальных культур в Ренийском районе,
#Одещині88
Gepostet von Обласний центр національних культур в Ренійському районі am Donnerstag, 27. Februar 2020
Кодымский историко-краезнавческий музей
Gepostet von Кодимський районний історико-краєзнавчий музей am Donnerstag, 27. Februar 2020
Департамент культуры Одесской областной государственной администрации, Арцизская районная библиотека, Одесский историко-краеведческий музей.
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