fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесской области 88 лет: театры и библиотеки записали трогательные видеопоздравления

Одесской области 88 лет: театры и библиотеки записали трогательные видеопоздравления

Одесские театры, библиотеки, музей, культурные центры проводят сегодня своеобразный флешмоб. Они записали красивые и душевные видепоздравления по случаю 88-летия родного края.

Видеоролики размещают в сети Facebook с хештегом #Одещині88. Сейчас уже можно посмотреть около 20 таких поздравлений.

“Сегодня мы поздравляем с днем рождения Одесскую область и желаем процветания, мира и добра! Мы все строим новую Украину. Богатую, процветающую, прекрасную и достойную!
Мы сами – строители своего благополучия и счастья! И хотим сказать, что Одесская область всегда может рассчитывать на Одесский театр юного зрителя имени Юрия Олеши, который выполняет и будет продолжать выполнять свою культурную миссию в любом пункте Одесской области! Наш театр – юный и молодой душой и сердцем! Мы готовы к новым свершениям на благо нашей области! Миссия будет выполнима!”, – поздравили нашу область сотрудники ТЮЗа.

#Одещині88Сьогодні ми вітаємо з днем народження Одеську область і бажаємо процвітання, миру і добра!Ми всі будуємо нову Україну. Багату, квітучу, прекрасну і гідну!Ми самі – будівельники свого благополуччя і щастя!І хочемо сказати, що Одеська область завжди може розраховувати на Одеський театр юного глядача імені Юрія Олеші, який виконує і буде продовжувати виконувати свою культурну місію в будь-якому пункті Одеської області!Наш театр – юний і молодий душею і серцем! Ми готові до нових звершень на благо нашої області!Місія буде здійсненна!..Зі святом!#Одещині88

Gepostet von Одесский театр юного зрителя им. Юрия Олеши am Donnerstag, 27. Februar 2020

“Сегодня Одесская область празднует свой день рождения! Наши поздравления всем! Желаем мира и благополучия!”, – поздравляет Одесский театр Музкомедии имени Водяного.

Одещині — 88

Сьогодні Одеська область святкує свій день народження! Наші вітання всім! Бажаємо миру та благополуччя!#Одещині88

Gepostet von Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного am Donnerstag, 27. Februar 2020

Свой любимый многонациональный край поздравила библиотека имени Михаила Грушевского: “Одесская область – южная, самая большая по территории область Украины, одна из самых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях”.

#Одещині88Свій улюблений багатонаціональний край вітають директор бібліотеки імені Михайла Грушевського та молоді читачі мовами мешканців Одещини.Одещина – південна, найбільша за територією область України, одна з найрозвиненіших областей країни в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках.

Gepostet von Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.Грушевського am Donnerstag, 27. Februar 2020

К поздравлениям присоединились также Одесский академический русский драматический театр,

#Одещині88

#Одещині88

Gepostet von Одесский академический русский драматический театр am Donnerstag, 27. Februar 2020

Одесский украинский театр имени Василько,

#Одещині88

#Одещині88

Gepostet von Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька am Mittwoch, 26. Februar 2020

Одесский академический театр кукол,

88 років Одеській області

Сьогодни, 27 лютого Одескій області виповнюється 88 років! Щиро вітаємо рідну область та її жителів з цією красивою датою!#Одещині88

Gepostet von Одесский академический театр кукол am Donnerstag, 27. Februar 2020

Одесский художественный колледж имени Грекова,

#Одещині88

Gepostet von Одесский художественный колледж имМБГрекова am Mittwoch, 26. Februar 2020

Областной центр национальных культур в Ренийском районе,

#Одещині88

Gepostet von Обласний центр національних культур в Ренійському районі am Donnerstag, 27. Februar 2020

Кодымский историко-краезнавческий музей

Кодимщина вітає!

Gepostet von Кодимський районний історико-краєзнавчий музей am Donnerstag, 27. Februar 2020

Департамент культуры Одесской областной государственной администрации, Арцизская районная библиотека, Одесский историко-краеведческий музей.

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить