Одесской области 88 лет: театры и библиотеки записали трогательные видеопоздравления

Одесские театры, библиотеки, музей, культурные центры проводят сегодня своеобразный флешмоб. Они записали красивые и душевные видепоздравления по случаю 88-летия родного края.

Видеоролики размещают в сети Facebook с хештегом #Одещині88. Сейчас уже можно посмотреть около 20 таких поздравлений.

“Сегодня мы поздравляем с днем рождения Одесскую область и желаем процветания, мира и добра! Мы все строим новую Украину. Богатую, процветающую, прекрасную и достойную!

Мы сами – строители своего благополучия и счастья! И хотим сказать, что Одесская область всегда может рассчитывать на Одесский театр юного зрителя имени Юрия Олеши, который выполняет и будет продолжать выполнять свою культурную миссию в любом пункте Одесской области! Наш театр – юный и молодой душой и сердцем! Мы готовы к новым свершениям на благо нашей области! Миссия будет выполнима!”, – поздравили нашу область сотрудники ТЮЗа.

#Одещині88Сьогодні ми вітаємо з днем народження Одеську область і бажаємо процвітання, миру і добра!Ми всі будуємо нову Україну. Багату, квітучу, прекрасну і гідну!Ми самі – будівельники свого благополуччя і щастя!І хочемо сказати, що Одеська область завжди може розраховувати на Одеський театр юного глядача імені Юрія Олеші, який виконує і буде продовжувати виконувати свою культурну місію в будь-якому пункті Одеської області!Наш театр – юний і молодий душею і серцем! Ми готові до нових звершень на благо нашої області!Місія буде здійсненна!..Зі святом!#Одещині88 Gepostet von Одесский театр юного зрителя им. Юрия Олеши am Donnerstag, 27. Februar 2020

“Сегодня Одесская область празднует свой день рождения! Наши поздравления всем! Желаем мира и благополучия!”, – поздравляет Одесский театр Музкомедии имени Водяного.

Одещині — 88 Сьогодні Одеська область святкує свій день народження! Наші вітання всім! Бажаємо миру та благополуччя!#Одещині88 Gepostet von Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного am Donnerstag, 27. Februar 2020

Свой любимый многонациональный край поздравила библиотека имени Михаила Грушевского: “Одесская область – южная, самая большая по территории область Украины, одна из самых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях”.

#Одещині88Свій улюблений багатонаціональний край вітають директор бібліотеки імені Михайла Грушевського та молоді читачі мовами мешканців Одещини.Одещина – південна, найбільша за територією область України, одна з найрозвиненіших областей країни в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках. Gepostet von Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.Грушевського am Donnerstag, 27. Februar 2020

К поздравлениям присоединились также Одесский академический русский драматический театр,

Одесский украинский театр имени Василько,

Одесский академический театр кукол,

88 років Одеській області Сьогодни, 27 лютого Одескій області виповнюється 88 років! Щиро вітаємо рідну область та її жителів з цією красивою датою!#Одещині88 Gepostet von Одесский академический театр кукол am Donnerstag, 27. Februar 2020

Одесский художественный колледж имени Грекова,

#Одещині88 Gepostet von Одесский художественный колледж имМБГрекова am Mittwoch, 26. Februar 2020

Областной центр национальных культур в Ренийском районе,

Кодымский историко-краезнавческий музей

Департамент культуры Одесской областной государственной администрации, Арцизская районная библиотека, Одесский историко-краеведческий музей.

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