Известные личности Одессы: за что Василия Таирова лишили наград и званий

Со дня рождения Василия Таирова, основателя научной школы виноградарства и виноделия, прошло 160 лет. Ученый также считается одним из основоположников производства шампанского. Он был хорошо известен за рубежом, что впоследствии сыграло ему на руку.

Методы Таирова используют во всем мире

Василий Таиров родился в небольшом армянском городке. После окончания земледельческой академии защитил диссертацию по лесоводству, однако брат посоветовал ему заняться изучением виноделия. Дело для Таирова было незнакомое, и он уехал перенимать опыт в Европу, в винодельческие районы Франции, Австро-Венгрии, Германии, Италии и Швейцарии.

На родину Василий Егорович (Геворкович) привез много секретов создания элитных вин. Он был избран в ученый комитет министерства виноделия, а его работы печатались в российских и иностранных специализированных изданиях. Много лет он разрабатывал научный способ борьбы с виноградным вредителем филлоксерой. До Таирова лозу, зараженную филлоксерой, попросту уничтожали. Это было просто-таки преступным расточительством, так как уничтожались элитные сорта винограда. Ученый предложил прививать лозу, чем положил начало привитому виноградному производству. Вскоре этот метод приняли на вооружение виноделы во всем мире.

Создал комиссию по борьбе с подделками

Весной 1895 года Василий Егорович переехал в Одессу. Здесь в магазинах продавали много подделок пищевых продуктов, в частности вин, и Таиров стал бороться с фальсификатом. Для этого он организовал специальную комиссию, и на основе результатов ее работы даже был принят закон «О виноградном вине». Благодаря Таирову отечественное виноделие приобретает известность за рубежом. Не раз ученый получал престижные награды на всемирных выставках – во Франции и в итальянском Милане ему присудили золотые медали, а в Турине и бельгийском Генте вручили гран-при.

В 1903 году Василий Таиров был избран вице-президентом Международной комиссии виноградарства, и одесская городская управа выделила ему помещение под научную станцию виноделия. Это было первое научно-опытное учреждение виноделия в стране.

Работа Таирова была настолько успешной, что в 1914 году состоялось официальное открытие опытных виноградников. Однако через несколько месяцев о мирных планах пришлось забыть – началась Первая мировая война.

Ученого спасло международное признание

Работа таировской станции продолжилась и в советское время. Но завистливые сотрудники стали писать в партийные органы жалобы на Таирова, мол, он ввел на станции жестокие деспотические порядки и т. п. Не выдержав нападок и безосновательных обвинений, ученый в ноябре 1926 года расстался со своим детищем. Однако в покое его не оставили: лишили всех званий, станции присвоили имя Тимирязева, который не имел никакого отношения ни к ней, ни к виноделию, и даже собирались выселить из квартиры.

Однако через несколько лет, накануне празднования 50-летия научной деятельности Василия Таирова, из-за границы стали приходить телеграммы, в которых видные ученые и государственные деятели интересовались, где и когда будут чествовать знаменитого винодела. С ученого тут же сняли все обвинения, назначили персональную пенсию, а станции вернули его имя, и даже квартиру отремонтировали за государственный счет.

Умер Василий Таиров в Одессе 23 апреля 1938 года и был похоронен на Втором христианском кладбище.

Коллекция вин на дне Черного моря

Таиров всю жизнь собирал коллекцию вин. После его смерти коллекцию объявили национальным достоянием. В 1941 году, при подходе фашистов к Одессе, коллекцию решили эвакуировать и погрузили на баржу. Однако в 50 километрах от Одессы, неподалеку от Очакова, баржа попала под немецкую бомбежку и затонула. Попытки найти затопленное судно с бесценной коллекцией предпринимались на протяжении многих лет, однако все они потерпели неудачу.

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