Одеського винороба оштрафували на мільйон за використання популярної назви

Про це повідомляє Антимонопольний комітет України.

Повідомляється, що справу було розпочато за заявою об’єднання італійських виноробів Consorzio di tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, яка раніше почала використовувати назву Prosecco у своїй продукції.

Просекко (Prosecco) – ігристе біле вино з північного сходу Італії, а саме з винних регіонів Венето та Фріулі-Венеція Джулія. Це також неформальна назва сорту винограду, з якого вина виробляються, хоча офіційна назва сорту – Глера. З червня 2009 року назва «Prosecco» захищається та регулюється законом про категорію DOC, що підтверджує, що вино з назвою на етикетці «Prosecco» DOC виробляється тільки з чітко визначеної території північного сходу Італії.

У ході розслідування Антимонопольний комітет встановив, що ТОВ «Таїрове Вайнері» почало використовувати позначення «Prosecco» у маркуванні власної виноробної продукції пізніше за учасників консорціуму і без отримання їх дозволу.

«Такі дії могли призвести до змішання діяльності ТОВ “Таїрове Вайнері” з діяльністю учасників консорціуму та надати неправомірні переваги у конкуренції внаслідок використання ділової репутації таких учасників. Про це свідчать результати опитування споживачів, проведеного Комітетом», – наголошується у повідомленні.

Відтак АМКУ визнав дії українського виробника порушенням закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» та оштрафував його на 946,91 тис. грн.

Підприємство «Таїрові вайнери» існує з 2016 року. Компанія зареєстрована у селищі Овідіополь Одеської області.

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