Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали тик-токера: его ролик распространили росСМИ

В Одессе задержали тик-токера: его ролик распространили росСМИ

В Одессе задержали блогера, который оправдывал вражеский ракетный удар «искандерами» по Харькову. В результате атаки погибли и получили ранения местные жители.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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По данным СБУ, на своей странице в TikTok, на которую подписано 12 тысяч человек, блогер опубликовал видео, на котором оправдывал воздушную атаку России на Харьков 2 января 2024 года. Тогда российская армия выпустила по городу ракеты типа «Искандер», в результате чего погибли три человека, более 60 — получили ранения.

«Несмотря на это, фигурант пытался отбелить военное преступление захватчиков перед 12-тысячной аудиторией пользователей своей страницы. В тот же день этот фейк вышел в эфире РосТВ, откуда его подхватили пропагандистские информресурсы», — сообщили в спецслужбе.

Телеграм-каналы пишут, что речь идет об Евгении Левченко.

Мужчине сообщили о подозрении по частям. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. За это грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе осудили блогершу Марию Лещенко, призывавшую обстреливать Украину.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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