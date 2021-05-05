Одесское «НеЩастье»: как выглядит сегодня сгоревший ресторан (фоторепортаж)

Вечером понедельника 3 мая, в центре Одессы загорелся ресторан «Щастье» на улице Ланжероновской.
Горела летняя терраса ресторана, выходящая в сквер Пале-Рояль возле Одесского оперного театра.
На пожаре пострадали два человека. Также спасатели эвакуировали 7 человек из отеля Palais Royal, который располагается над рестораном.
Предварительная причина возгорания – неисправности в электрощитовой кафе.
На месте происшествия побывал корреспондент «Одесской жизни» и подготовил фоторепортаж о том, как выглядят сегодня сгоревший ресторан и здание отеля.
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Кстати напомним: недавно открывшийся одесский ресторан угодил в скандал.