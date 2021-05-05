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Одесское «НеЩастье»: как выглядит сегодня сгоревший ресторан (фоторепортаж)

Одесское «НеЩастье»: как выглядит сегодня сгоревший ресторан (фоторепортаж)

Вечером понедельника 3 мая, в центре Одессы загорелся ресторан «Щастье» на улице Ланжероновской.

Горела летняя терраса ресторана, выходящая в сквер Пале-Рояль возле Одесского оперного театра.

На пожаре пострадали два человека. Также спасатели эвакуировали 7 человек из отеля Palais Royal, который располагается над рестораном.

Предварительная причина возгорания – неисправности в электрощитовой кафе.

На месте происшествия побывал корреспондент «Одесской жизни» и подготовил фоторепортаж о том, как выглядят сегодня сгоревший ресторан и здание отеля.

Ресторан «Щастье» после пожара
Ресторан «Щастье» после пожара2
Ресторан «Щастье» после пожара3
Ресторан «Щастье» после пожара4
Ресторан «Щастье» после пожара5
Ресторан «Щастье» после пожара6
Ресторан «Щастье» после пожара7
Ресторан «Щастье» после пожара8
Ресторан «Щастье» после пожара9
Ресторан «Щастье» после пожара10
Ресторан «Щастье» после пожара11
Ресторан «Щастье» после пожара12
Ресторан «Щастье» после пожара13
Ресторан «Щастье» после пожара14
Ресторан «Щастье» после пожара15
Ресторан «Щастье» после пожара16
Ресторан «Щастье» после пожара17
Ресторан «Щастье» после пожара18

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Кстати напомним: недавно открывшийся одесский ресторан угодил в скандал.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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