Пожар в одесском ресторане “Щастье”: появились новые подробности (фото)

В результате пожара в одесском ресторане “Щастье” на Ланжероновской пострадали два человека.

Помощь им оказали на месте, от госпитализации отказались, сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Кроме того, спасатели эвакуировали людей из отеля “Palais Royal”, который располагается над рестораном. Эвакуировали 7 человек, в том числе одного ребенка.

Этих людей отселили в отели «Чёрное море», «Моцарт» и «Ланжерон», сообщил в Фейсбук вице-мэр Одессы Павел Вугельман.

Напомним, что ресторан горел вечером в понедельник, 3 мая.

Фото: Илья Волков и ГСЧС