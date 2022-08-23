Что сегодня решила топонимическая комиссия по сносу памятника Екатерине II

23 августа 2022 года в Одессе прошло очередное заседание городской историко-топонимической комиссии. В частности, был поднят вопрос сноса памятника Екатерине II.

Но, как стало известно из хода заседания комиссии, решение по нему отложили на потом. Причиной стало то, что юридический департмент горсовета до сих пор не выяснил полномочия города: имеет ли Одесский городской совет принять решение о его сносе. Поэтому комиссия решила снова отложить этот вопрос на будущее.

Напомним, что ранее президент Украины рассмотрел сразу две петиции о сносе или замене памятника российской императрице Екатерине II. Глава государства отметил, что такие решения – компетенция местных властей.

При этом министр Культуры и информационной политики Александр Ткаченко высказался за демонтаж памятника с его нынешнего места на Екатерининской площади.

Там же после долгих дискуссий остался нерешенным вопрос о переименовании одного из городских объектов в честь 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода. Комиссия не пришла к единому мнению по историческим и лингвистическим вопросам.

Ранее член комиссии Александр Бабич отметил сложность этого вопроса, связанного с тем, что название воинского подразделения слишком длинное, что вызовет сложности технического характера.