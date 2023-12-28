Новини Одеси та Одеської області

Одеським чотирилапим передали теплі подарунки (фото)

Одеським чотирилапим передали теплі подарунки (фото)

До Одеси прибула фура із теплими будками для тварин. Волонтери розподілили будиночки по притулках для собак та котів.

Про це повідомила громадська організація Animal SOS.

Перед Різдвом всеукраїнський Фонд Save Pets of Ukraine привіз одеським волонтерам Animal SOS Odessa теплі будки для підопічних тварин, які волонтери розподілили на притулки Одеси та області.

Будки отримають притулки «Чотири лапи», «Котики Лузанівки», «Будинок стариків», «Притулок хвостатої банди», Furry Pets, «Отримай друга» та інші зоозахисні організації.

«Дякую всім, хто допомагає тваринам вижити під час війни, хто віддає свої сили та серце, щоб захистити беззахисних та безпритульних собак та котиків! Водночас ми сила, яка змінює світ на краще», – заявили зоозахисники.

Тисячі домашніх улюбленців втратили свої будинки через війну в Україні. По всій країні притулки для тварин переповнені, зокрема й в Одесі. Тож якщо ви давно мріяли про домашнього улюбленця чи готові допомогти волонтерам, зараз саме час. «Одеське життя» підготувало список притулків, які потребують підтримки.

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