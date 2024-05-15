Новости Одессы и Одесской области

Одесский военный курсант разбился насмерть, прыгая с парашютом

Одесский военный курсант разбился насмерть, прыгая с парашютом

Во время учебного прыжка с парашютом погиб курсант одесского военного вуза.

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на свои источники.

По информации издания, 20-летний одессит Дмитрий Х. учился на факультете подготовки специалистов военной разведки и сил специальных операций. Трагедия случилась в воздухе после того, как курсант покинул вертолет.

Сообщается, что Государственное бюро расследований проводит по данному факту следственные действия.

Ранее в Белгороде-Днестровском погиб мужчина, упавший в колодец.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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