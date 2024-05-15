Одесский военный курсант разбился насмерть, прыгая с парашютом

Во время учебного прыжка с парашютом погиб курсант одесского военного вуза.
Об этом пишет «Думская», ссылаясь на свои источники.
По информации издания, 20-летний одессит Дмитрий Х. учился на факультете подготовки специалистов военной разведки и сил специальных операций. Трагедия случилась в воздухе после того, как курсант покинул вертолет.
Сообщается, что Государственное бюро расследований проводит по данному факту следственные действия.
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