Одеський кінофестиваль-2024: стали відомі фільми-переможці

Війна в Україні, 878 день: вночі росіяни атакували ракетами та «шахедами» 5 областей Сьогодні, у суботу, 20 липня 2024 року, розпочалася 878-та доба від початку широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії фронту. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На Одеській кіностудії знімають фільм про українську Одесу і хочуть здивувати продовженням легендарного фільму (Відео) Зараз на Одеській кіностудії в роботі п’ять фільмів. Серед них фільм про легендарного кінорежисера світового рівня Олександра Довженка. В планах — відродити виробництво дитячого кіно, зняти продовження легендарних «Пригод Електроніка». Підприємство плідно співпрацює з американськими стрімінговими платформами Netflix та YouTube. Це і ще багато цікавого розповів «Одеському Життю» Андрій Осіпов, Голова правління Одеської кіностудії. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Ремонт затягнувся: коли в центрі Одеси дадуть воду Фахівці продовжують усувати аварію на водопроводі на вул. Мечникова, 55, через яку центральна частина Одеси залишилася без води. Раніше повідомлялося, що ремонт можуть завершити до 12:00, але через складність робіт час відновлення водопостачання продовжено до 19:00 19 липня. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ