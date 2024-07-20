Одеський кінофестиваль-2024: стали відомі фільми-переможці

Сьогодні ввечері, 20 липня 2024 року, у Києві, де цього року відбувається 15-й Одеський кінофестиваль, було оголошено переможців конкурсу.
Про це повідомляє кореспондент «Одеського життя» Юлія Сущенко, яка присутня на заході.
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Європейська програма
Найкращими фільмами Європейської програми стали:
- третя відзнака: «Лохінові мрії» (Грузія);
- друга відзнака: «Секс» (Норвегія);
- головний приз: «Майже нічого» (Польща).
Національна програма
- Приз Fipresci – нагороду від українських кінокритиків отримав «Союз Перуна» – документальний фільм військовослужбовця Євгена Мазуренка.
- Першу відзнаку Національного конкурсу отримав фільм «Киснева станція» режисера Івана Тимченка.
- Друга спеціальна нагорода дісталася фільму «Яса» режисера Сергія Маслобойщикова.
- Золотого Дюка за Найкращий ігровий український фільм отримав фільм «Сірі бджоли» режисера Дмитра Мойсеєва.
«Золотого Дюка» та 75 тисяч гривень за найкращий документальний фільм отримав фільм «Глядєлов» Ксенії Краснової.
За найкращу музику та пісню нагороджено фільм «Киснева станція».
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