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Одесский зоопарк устраивает праздник в честь спасенных в Харькове белых львов

Одесский зоопарк устраивает праздник в честь спасенных в Харькове белых львов

Пара белых львов, которых в середине апреля эвакуировали в Одессу из пребывающего под обстрелами Харьковского ЭкоПарка, очень радует сотрудников Одесского зоопарка. Настолько, что в их честь даже решили устроить праздник.

Как сообщают в Одесском зоопарке, прибывшие в Одессу из Харькова львы довольно быстро восстанавливаются – как физически, так и психологически. И сегодня их впервые выпустили в экспозиционный вольер. Теперь этих замечательных зверей смогут увидеть посетители зоопарка.

Напомним, когда обитателей ЭкоПарка привезли в Одессу (это было ночью 13 апреля), животные находились в ужасном состоянии: вследствие пребывания в тесном помещении (из-за постоянных бомбежек ЭкоПарка была нарушена целостность вольеров и львов туда не выпускали) у них образовались потертости и пролежни, к тому же, звери были сильно истощены и пребывали в стрессе.

Так выглядели раньше харьковские львы

Но и это не самое страшное, что могло ждать этих животных: если бы львам не нашли новый дом, их попросту могли усыпить.

Тем не менее, самое страшное (искренне надеемся) для этой пары львов уже позади – любовь и забота сотрудников зоопарка (а может, и сам одесский воздух, кто знает!) сделали свое дело, и сейчас лев и львица выглядят и чувствуют себя намного лучше.

Так животные выглядят сейчас

А в субботу, 30 апреля, Одесский зоопарк приглашает на «Праздник белых львов», главными героями которого будут спасенные из ЭкоПарка львы.

Как сообщают в зоопарке, в этот день маленьких посетителей будут развлекать аниматоры, а также можно будет собственноручно изготовить льва из бумаги.

Одесский зоопарк приглашает всех желающих. Начало в 12:00.

Фото с Faсebook-страницы Одесского зоопарка

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Редакция ПРОФИЛЬ

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