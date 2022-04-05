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Одесский зоопарк хочет помочь спасти львов и тигров из уничтоженного харьковского ЭкоПарка

Одесский зоопарк хочет помочь спасти львов и тигров из уничтоженного харьковского ЭкоПарка

Из-за обстрелов оккупантами уничтожен Экопарк в Харькове. Кроме того, основатель парка Александр Фельдман сообщил горькую новость: выживших животных, скорее всего, придется усыпить. Впрочем, появилась надежда на их спасение.

«ЭкоПарка в Харькове больше нет. После вчерашнего массированного обстрела могу сказать, что парк практически уничтожен. Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура, чудом остались живы тигры и львы. Очень сильно пострадали их клетки, они в любой момент могут выйти на улицу. В тяжелом состоянии постройка, где находятся медведи. Сегодня до вечера принимается решение – или их всех умертвить, усыпить, или принять какой-то момент их перевозки. Никаких шансов, идей, и никакого места, чтобы их перенаправить, нет… Если будет найдена какая-нибудь идея, возможно, кого-то спасем, может, маленьких ягуаров, пантер. Но все взрослые животные, скорее всего, будут уничтожены»,

– сказал Александр Фельдман сегодня утром.

Но позже Одесский Зоопарк сообщил, что сейчас все зоопарки Украины усиленно пытаются найти возможность спасти этих животных. Хищников готовы принять Луцкий, Ровенский, Киевский, зоопарк «Лимпопо» и другие украинские зоопарки.

Сам Одесский зоопарк уже готовит места для принятия нескольких хищников.

«Главный ужас состоит в том, что территория ЭкоПарка находится под постоянным обстрелом врага. Крайне сложно вывезти животных. Мы очень надеемся на то, что совместными усилиями удастся спасти питомцев ЭкоПарка, вывезти из под вражеского огня и благополучно разместить в наших зоопарках»,

– говорится в сообщении Зоопарка.

Фото 2day.kh.ua, видео с Facebook-страницы Одесского Зоопарка

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Редакция ПРОФИЛЬ

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