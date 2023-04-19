Новости Одессы и Одесской области

Одесский зоопарк приглашает на праздник Белых львов

Одесский зоопарк приглашает на праздник Белых львов

Одесский зоопарк приглашает одесситов и гостей нашего города на праздник «Белых львов», который состоится в субботу, 22 апреля.
Как сообщается на Facebook-странице зоопарка, этот праздник посвящен белым львам, которых год назад эвакуировали в Одессу из уничтоженного рашистами ЭкоПарка в Харькове.

На празднике посетителей ожидает развлекательная программа, мастер-классы и показательное кормление белых львов.

Начало мероприятия – в 12:00.

Напомним, пару белых львов, ранее обитающих в харьковском ЭкоПарке, привезли в Одессу 13 апреля 2022 года. Тогда животные находились в ужасном состоянии: из-за постоянных бомбежек ЭкоПарка львов практически не выпускали из тесного помещения в вольеры, отчего у них образовались потертости и пролежни, к тому же, звери были сильно истощены и пребывали в стрессе. А если бы львам не нашли новый дом, их попросту могли бы усыпить.

К счастью, все страшное для этих животных уже позади: в Одесском зоопарке львы быстро освоились и сейчас пребывают в очень хорошей форме.

Более того, именно эта пара заняла первое место в традиционном конкурсе «Пара года-2023».

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить