Одесский зоопарк приглашает на праздник Белых львов

Одесский зоопарк приглашает одесситов и гостей нашего города на праздник «Белых львов», который состоится в субботу, 22 апреля. Как сообщается на Facebook-странице зоопарка, этот праздник посвящен белым львам, которых год назад эвакуировали в Одессу из уничтоженного рашистами ЭкоПарка в Харькове.

На празднике посетителей ожидает развлекательная программа, мастер-классы и показательное кормление белых львов.

Начало мероприятия – в 12:00.

Напомним, пару белых львов, ранее обитающих в харьковском ЭкоПарке, привезли в Одессу 13 апреля 2022 года. Тогда животные находились в ужасном состоянии: из-за постоянных бомбежек ЭкоПарка львов практически не выпускали из тесного помещения в вольеры, отчего у них образовались потертости и пролежни, к тому же, звери были сильно истощены и пребывали в стрессе. А если бы львам не нашли новый дом, их попросту могли бы усыпить.

К счастью, все страшное для этих животных уже позади: в Одесском зоопарке львы быстро освоились и сейчас пребывают в очень хорошей форме.

Более того, именно эта пара заняла первое место в традиционном конкурсе «Пара года-2023».

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