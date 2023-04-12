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Как директор одесского зоопарка спас животных от оккупантов

Как директор одесского зоопарка спас животных от оккупантов

12 апреля 1944 года, через два дня после освобождения города, Одесский зоопарк возобновил работу. Эта история о том, как одесский зоопарк выживал в годы второй мировой под оккупацией немецко-фашистских захватчиков и как директор зоопарка обманом не вывез животных при отступлении в Румынию

На свое нынешнее место зоопарк переехал в 1937 году. В 1941 году, во время обороны Одессы, на территории зоопарка находились подсобные хозяйства зенитной батареи ПВО. Военные помогали животным, чем могли: косили траву, приносили хищникам мясо погибших лошадей, лечили раненых зверей. Когда был получен приказ оставить Одессу, эвакуировать зоопарк не было возможности. Основатель и директор зверинца Генрих Бейзерт остался в городе, получив приказ любой ценой сохранить животных. 

Вскоре Одессу заняли оккупанты, и в зоопарк явилась румынская комиссия для инвентаризации зверинца в качестве трофея румынской армии, но помогать в содержании животных они отказались. Тогда, чтобы выжить, в зоопарке открыли трикотажную мастерскую, на доходы от которой сотрудники кормили животных и жили сами.

Незадолго до освобождения Одессы оккупанты приказали Бейзерту вывезти животных в Румынию, и предупредили: если не вывезет зверей, расстреляют и их, и всю его семью. И Бейзерт решил сделать вид, что выполняет приказ. Он погрузил на грузовик клетку со львом, но отправился не в Румынию, а долго колесил по дорогам области. 

Через несколько часов он вернулся, в надежде, что оккупантов уже и след простыл, но в городе как раз шли бои. Машину Бейзерта остановил какой-то немецкий чин и стал обвинять его в невыполнении приказа. Но директор ответил, что одного льва он уже вывез, вот второго вывозит. И снова машина со львом кружила по дорогам области до глубокой ночи, пока в город не вошли наши солдаты. Тогда Бейзерт вернулся и водворил клетку со львом-путешественником на место. Через два дня зоопарк открыл свои двери для одесситов. В то время здесь содержалось 30 видов млекопитающих и 21 разновидность птиц.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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