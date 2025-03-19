Тут, говорят, два неких правителя о чем-то там по телефону пообщались… А там, глядишь, и до личной встречи дело дойдет. Вот сетевые шутники и пофантазировали немного о том, как же будет проходить эта встреча.

Признаемся: некоторые из представленных сегодня мемов появились не вчера-сегодня. Но в то же время, заметьте, актуальности не потеряли:

Как говорится, картина маслом:

Верный пес, ну что тут скажешь…

…И должен быть у ног хозяина:

Как делается «договорнячок»:

…И так, оказывается, делается:

Просто оставим это здесь:

Ну а как же без «традиционных» мемов?..

…И без «Орешника», пожалуй, никак:

Надеемся, что хоть немного, но настроение мы вам все же подняли. Сохраняйте его весь день, а еще не сомневайтесь в нашей Победе и не забывайте донатить на дроны и прочее снаряжение для наших защитников.

Хотите больше юмора?