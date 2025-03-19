Мем про встречу Трампа и путина
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Тут, говорят, два неких правителя о чем-то там по телефону пообщались… А там, глядишь, и до личной встречи дело дойдет. Вот сетевые шутники и пофантазировали немного о том, как же будет проходить эта встреча.

Признаемся: некоторые из представленных сегодня мемов появились не вчера-сегодня. Но в то же время, заметьте, актуальности не потеряли:

Как говорится, картина маслом:

Трамп и Путин, фотожаба

Встреча Трампа и путина

Верный пес, ну что тут скажешь…

Пудель путина

…И должен быть у ног хозяина:

Встреча Трампа и путина

 

Как делается «договорнячок»:

переговоры, мем

…И так, оказывается, делается:

"Свадьба" путина и ТрампаПросто оставим это здесь:

Фотожаба про путина и ТрампаНу а как же без «традиционных» мемов?..

Мем про Трампа

…И без «Орешника», пожалуй, никак:

Орешник

Надеемся, что хоть немного, но настроение мы вам все же подняли. Сохраняйте его весь день, а еще не сомневайтесь в нашей Победе и не забывайте донатить на дроны и прочее снаряжение для наших защитников.

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