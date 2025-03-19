Тут, говорят, два неких правителя о чем-то там по телефону пообщались… А там, глядишь, и до личной встречи дело дойдет. Вот сетевые шутники и пофантазировали немного о том, как же будет проходить эта встреча.
Признаемся: некоторые из представленных сегодня мемов появились не вчера-сегодня. Но в то же время, заметьте, актуальности не потеряли:
Как говорится, картина маслом:
Верный пес, ну что тут скажешь…
…И должен быть у ног хозяина:
Как делается «договорнячок»:
…И так, оказывается, делается:
Просто оставим это здесь:
Ну а как же без «традиционных» мемов?..
…И без «Орешника», пожалуй, никак:
Надеемся, что хоть немного, но настроение мы вам все же подняли. Сохраняйте его весь день, а еще не сомневайтесь в нашей Победе и не забывайте донатить на дроны и прочее снаряжение для наших защитников.
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