Тут, кажуть, двоє певних правителів про щось там по телефону поспілкувалися… А там, дивись, і до особистої зустрічі справа дійде. Отже, мережеві жартівники трохи пофантазували про те, як буде проходити ця зустріч.
Зізнаємося: деякі з представлених сьогодні мемів з’явилися не вчора чи сьогодні. Але, водночас, зауважте, актуальності не втратили:
Як кажуть, картина олією:
Вірний пес, ну що тут скажеш…
…І має бути біля ніг хазяїна:
Як робиться «договорнячок»:
…І так, виявляється, робиться:
Просто залишимо це тут:
Ну а як же без «традиційних» мемів?..
…І без «Орєшніка», мабуть, ніяк:
Сподіваємось, що хоча б трохи, але настрій ми вам все ж підняли. Зберігайте його весь день, а ще не сумнівайтеся у нашій Перемозі і не забувайте донатити на дрони та інше спорядження для наших захисників.
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