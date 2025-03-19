Тут, кажуть, двоє певних правителів про щось там по телефону поспілкувалися… А там, дивись, і до особистої зустрічі справа дійде. Отже, мережеві жартівники трохи пофантазували про те, як буде проходити ця зустріч.

Зізнаємося: деякі з представлених сьогодні мемів з’явилися не вчора чи сьогодні. Але, водночас, зауважте, актуальності не втратили:

Як кажуть, картина олією:

Вірний пес, ну що тут скажеш…

…І має бути біля ніг хазяїна:

Як робиться «договорнячок»:

…І так, виявляється, робиться:

Просто залишимо це тут:

Ну а як же без «традиційних» мемів?..

…І без «Орєшніка», мабуть, ніяк:

Сподіваємось, що хоча б трохи, але настрій ми вам все ж підняли. Зберігайте його весь день, а ще не сумнівайтеся у нашій Перемозі і не забувайте донатити на дрони та інше спорядження для наших захисників.

Хочете більше гумору?