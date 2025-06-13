Тут давеча где-то на болотах какой-то праздник отмечали… А, впрочем, какое нам дело до их праздников, когда у нас свой есть!
Напомним, утром 12 июня в мире стало на 1 миллион «хороших русских» больше. И, соответственно, украинцы не могли не отреагировать новой порцией шуток и забавных мемов. И сегодня предлагаем вашему вниманию небольшую подборку «на злобу дня»:
Кто круче всех? Конечно же, Кобзон!
«Хочешь чаю с лимоном? А если от ВСУ?..»
Первый миллион (и дай бог, не последний):
Надеемся, что хоть немного, а настроение мы вам подняли. Итак, не падаем духом, верим в нашу Победу, а чтобы ее приблизить, не забываем донатить на нашу армию.
А еще вы можете узнать:
- Как Крым открыл сезон, а Трамп успокаивал Путина;
- Троянская фура и самый знаменитый дальнобойщик;
- Кто не приехал в Стамбул – тот в мемах.