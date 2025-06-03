Как известно, теперь 1 июня в Украине не День защиты детей, а «День Малюка». По крайней мере, именно так украинцы предлагают увековечить дату невероятной спецоперации СБУ под кодовым названием «Паутина». Ведь для нас это самый настоящий праздник, уверены авторы заполонивших Сеть шуток и мемов.
И сегодня мы предлагаем вашему вниманию забавную подборку.
Ой, а что случилось-то?..
И как тут не вспомнить знаменитого Троянского коня? Или Мурманского?..
…Точнее наверное сказать, троянскую фуру:
Самый главный дальнобойщик:
Точнее, директор автобазы:
Последний сезон сериала «Дальнобойщики»:
В эту игру можно играть вдвоем, а как вы думали?
Как отдали, так и забрали!
А что же Трамп? «Мой небоскреб с краю, ничего не знаю!»
А еще можно вспомнить героев популярных мемов:
Отличное начало лета, не находите?
Да, быть теперь в Украине новому празднику!
А вот у россиян праздник явно не удался:
А еще в Сеть утекли кадры следующей спецоперации СБУ:
Слава Украине! Слава СБУ! И с нетерпением ждем следующих не менее блестящих операций.
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