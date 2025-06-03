Как известно, теперь 1 июня в Украине не День защиты детей, а «День Малюка». По крайней мере, именно так украинцы предлагают увековечить дату невероятной спецоперации СБУ под кодовым названием «Паутина». Ведь для нас это самый настоящий праздник, уверены авторы заполонивших Сеть шуток и мемов.

И сегодня мы предлагаем вашему вниманию забавную подборку.

Ой, а что случилось-то?..

И как тут не вспомнить знаменитого Троянского коня? Или Мурманского?..

…Точнее наверное сказать, троянскую фуру:

Самый главный дальнобойщик:

Точнее, директор автобазы:

Последний сезон сериала «Дальнобойщики»:

В эту игру можно играть вдвоем, а как вы думали?

Как отдали, так и забрали!

А что же Трамп? «Мой небоскреб с краю, ничего не знаю!»

А еще можно вспомнить героев популярных мемов:

Отличное начало лета, не находите?

Да, быть теперь в Украине новому празднику!

А вот у россиян праздник явно не удался:

А еще в Сеть утекли кадры следующей спецоперации СБУ:

Слава Украине! Слава СБУ! И с нетерпением ждем следующих не менее блестящих операций.

Вы также можете узнать: