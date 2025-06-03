Операция "Паутина", мемы
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Как известно, теперь 1 июня в Украине не День защиты детей, а «День Малюка». По крайней мере, именно так украинцы предлагают увековечить дату невероятной спецоперации СБУ под кодовым названием «Паутина». Ведь для нас это самый настоящий праздник, уверены авторы заполонивших Сеть шуток и мемов.

И сегодня мы предлагаем вашему вниманию забавную подборку.

Ой, а что случилось-то?..

Операция "Паутина", мемы: не надо движухи

И как тут не вспомнить знаменитого Троянского коня? Или Мурманского?..

Операция "Паутина", мемы: троянский конь

…Точнее наверное сказать, троянскую фуру:

Операция "Паутина", мемы: фура убила самолет

Самый главный дальнобойщик:

Операция "Паутина", мемы: Малюк - дальнобойщик

Точнее, директор автобазы:

Операция "Паутина", мемы: директор автобазы

Последний сезон сериала «Дальнобойщики»:

Операция "Паутина", мемы: Дальнобойщики

В эту игру можно играть вдвоем, а как вы думали?

Операция "Паутина", мемы: Мединский и Малюк

Как отдали, так и забрали!

Операция "Паутина", мемы: дата

А что же Трамп? «Мой небоскреб с краю, ничего не знаю!»

Операция "Паутина", мемы: Трамп

А еще можно вспомнить героев популярных мемов:

Операция "Паутина", мемы: поджигатель

Операция "Паутина", мемы: украинцы 1 июня

Операция "Паутина", мемы: самолеты, идите на...й

Операция "Паутина", мемы: Малюк

Отличное начало лета, не находите?

Операция "Паутина", мемы: с началом лета

Да, быть теперь в Украине новому празднику!

Операция "Паутина", мемы: новый праздник

А вот у россиян праздник явно не удался:

Операция "Паутина", мемы: неудавшийся праздник

А еще в Сеть утекли кадры следующей спецоперации СБУ:

Операция "Паутина", мемы: планы на будущее

Слава Украине! Слава СБУ! И с нетерпением ждем следующих не менее блестящих операций.

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