Пуйло и Стамбул
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И сегодня мы снова об актуальном. А что может быть актуальнее, чем вероятные мирные переговоры, которые (как многие верили) могли состояться накануне в Стамбуле? Хотя что-то явно пошло не так… Но и тут неунывающие украинцы нашли повод пошутить! Мы подготовили небольшую подборку наиболее забавных и показательных шуток и мемов на эту злободневную тему:

А ведь приглашали!..

Шутки и мемы про Стамбул

Но кто-то оказался… Да, тем, о чем все подумали, он и раньше был, но, как оказалось, еще и весьма не пунктуальным:

Непунктуальный пыня

Вот такая вот кавказская… То есть турецкая пленница:

Турецкая пленница

Вот такая вот делегация…

Российская делегация в Стамбуле

Очень мудрое предположение:

Мысли из соцсетей

А кто бы мог возглавить украинскую делегацию? Ну, конечно, это он!..

А кто бы мог возглавить украинскую делегацию

А напоследок – о том, что думают об этом всем одесские котики:

Котики о перемирии

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