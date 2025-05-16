И сегодня мы снова об актуальном. А что может быть актуальнее, чем вероятные мирные переговоры, которые (как многие верили) могли состояться накануне в Стамбуле? Хотя что-то явно пошло не так… Но и тут неунывающие украинцы нашли повод пошутить! Мы подготовили небольшую подборку наиболее забавных и показательных шуток и мемов на эту злободневную тему:
А ведь приглашали!..
Но кто-то оказался… Да, тем, о чем все подумали, он и раньше был, но, как оказалось, еще и весьма не пунктуальным:
Вот такая вот кавказская… То есть турецкая пленница:
Вот такая вот делегация…
Очень мудрое предположение:
А кто бы мог возглавить украинскую делегацию? Ну, конечно, это он!..
А напоследок – о том, что думают об этом всем одесские котики:
А еще вы можете узнать:
- Кого ждать в Стамбуле – бункерного или его коня?
- Владимир, Дональд и немного шаурмы по-ватикански;
- Как Трамп пингвинов пошлинами обложил.