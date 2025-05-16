И сегодня мы снова об актуальном. А что может быть актуальнее, чем вероятные мирные переговоры, которые (как многие верили) могли состояться накануне в Стамбуле? Хотя что-то явно пошло не так… Но и тут неунывающие украинцы нашли повод пошутить! Мы подготовили небольшую подборку наиболее забавных и показательных шуток и мемов на эту злободневную тему:

А ведь приглашали!..

Но кто-то оказался… Да, тем, о чем все подумали, он и раньше был, но, как оказалось, еще и весьма не пунктуальным:

Вот такая вот кавказская… То есть турецкая пленница:

Вот такая вот делегация…

Очень мудрое предположение:

А кто бы мог возглавить украинскую делегацию? Ну, конечно, это он!..

А напоследок – о том, что думают об этом всем одесские котики:

А еще вы можете узнать: