А сьогодні наша порція традиційного ранкового гумору – знову про актуальне.

…Ох, жеж цей дядько (чи дідько?) Донні – ну ніяк не може не дати нам привід ще раз повеселитися! Ось, ввів торгові мита аж проти 185 країн. І, між іншим, у списку є навіть острів в Антарктиці, на якому живуть лише пінгвіни. Невдячні, мабуть, та ще й без костюмів ходять. Судіть самі:

Зустріч у Білому домі:

Їх відповідь Трампу:

Таки рекетир?..

…Чи все ж економіст?..

А, ні: таки стратег!

А хтось у нас все ж хороший (раз вже портрети дарує), правда?

Тема рідкісноземельних металів теж все не відпускає:

А ще ви можете дізнатися: Чайки, шахеди та незламні бабусі: як одесити жартують у дні війни.