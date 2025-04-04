Трамп и пингвины, мем
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А сьогодні наша порція традиційного ранкового гумору – знову про актуальне.

…Ох, жеж цей дядько (чи дідько?) Донні – ну ніяк не може не дати нам привід ще раз повеселитися! Ось, ввів торгові мита аж проти 185 країн. І, між іншим, у списку є навіть острів в Антарктиці, на якому живуть лише пінгвіни. Невдячні, мабуть, та ще й без костюмів ходять. Судіть самі:

Зустріч у Білому домі:

Зустріч у Білому домі, мем про Трампа

Трамп і пінгвіни

Їх відповідь Трампу:

Відповідь пінгвінів Трампу, гумор

Мита Трампа, реакція соцмереж

Пінгвіни пишуть лист Трампу

Таки рекетир?..

Трамп рекетир

…Чи все ж економіст?..

Піца від Трампа, гумор

Жарт про мита від Трампа

А, ні: таки стратег!

Гумор про мита Трампа

Календар від Трампа

Жарт про політику Трампа

А хтось у нас все ж хороший (раз вже портрети дарує), правда?

А путін хороший

Тема рідкісноземельних металів теж все не відпускає:

Рідкісноземельні метали, мем про Трампа

А ще ви можете дізнатися: Чайки, шахеди та незламні бабусі: як одесити жартують у дні війни.

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